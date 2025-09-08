Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 101,38 USD.

Die Walmart-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 101,38 USD. Die Walmart-Aktie sank bis auf 100,80 USD. Mit einem Wert von 101,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 875.456 Walmart-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (105,23 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 3,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 77,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 23,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,33 USD aus.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 USD je Walmart-Aktie belaufen.

