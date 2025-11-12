Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Walmart im Fokus

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 103,02 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 103,02 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 102,95 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 255.146 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 109,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 5,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,35 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 118,00 USD.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177,40 Mrd. USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 24.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

