Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend im Minus

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 103,26 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 103,26 USD. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,68 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,40 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 598.755 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 109,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,09 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 118,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177,40 Mrd. USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 USD je Walmart-Aktie belaufen.

