Notierung im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend im Minus

12.11.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend im Minus

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 103,26 USD abwärts.

Walmart
89,05 EUR -0,16 EUR -0,18%
Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 103,26 USD. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,68 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,40 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 598.755 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 109,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,09 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 118,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177,40 Mrd. USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 USD je Walmart-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Walmart-Aktie: Was Analysten von Walmart erwarten

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
mehr Analysen