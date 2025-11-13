Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 103,75 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 103,75 USD nach oben. Die Walmart-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 103,82 USD aus. Bei 103,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 321.440 Walmart-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,55 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,59 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 29,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,931 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

