Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart fällt am Nachmittag

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walmart befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 101,13 USD ab.

Die Walmart-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 101,13 USD. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,90 USD nach. Bei 100,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 899.679 Walmart-Aktien den Besitzer.

Bei 109,55 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 7,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,00 USD für die Walmart-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Walmart-Aktie.

