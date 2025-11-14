Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gibt am Freitagabend nach

Walmart im Fokus

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 101,94 USD.

Die Walmart-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 101,94 USD abwärts. Bei 98,90 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 100,19 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.511.604 Walmart-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,55 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 6,95 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,17 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177,40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 169,34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

