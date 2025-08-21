DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.711 +2,1%Nas21.454 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1721 +1,0%Öl67,66 ±-0,0%Gold3.372 +1,0%
Aktienentwicklung

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart schiebt sich am Freitagnachmittag vor

22.08.25 16:09 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Walmart konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 98,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
83,67 EUR -0,14 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 98,50 USD. In der Spitze legte die Walmart-Aktie bis auf 99,03 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 97,97 USD. Zuletzt wechselten via New York 624.790 Walmart-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 105,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 6,83 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.08.2024 bei 75,01 USD. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,932 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,80 USD für die Walmart-Aktie.

Am 15.05.2025 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 165,61 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2026 2,62 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

