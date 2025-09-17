DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,2%Dow46.426 +0,2%Nas22.794 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,57 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zeigt sich am Abend gestärkt

22.09.25 20:25 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Walmart. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 102,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
87,28 EUR -0,76 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Walmart legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 102,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 103,19 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,46 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 875.953 Walmart-Aktien.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,10 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2024 bei 78,11 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 114,33 USD.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.11.2025 erwartet. Walmart dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

