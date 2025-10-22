Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gibt am Nachmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 105,90 USD nach.

Die Walmart-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 105,90 USD abwärts. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 105,79 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 196.668 Walmart-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 109,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,45 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 32,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,931 USD, nach 0,830 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walmart-Aktie bei 114,33 USD.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,61 USD je Aktie belaufen.

