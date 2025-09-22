Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Walmart

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 101,80 USD.

Die Walmart-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 101,80 USD abwärts. Die Walmart-Aktie sank bis auf 101,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,41 USD. Bisher wurden via New York 268.483 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 106,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 4,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2024 Kursverluste bis auf 78,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 22,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,33 USD aus.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177,40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

