Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Walmart im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend in Rot

23.09.25 20:24 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend in Rot

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 102,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
86,60 EUR -0,68 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Walmart-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 102,49 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,33 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,41 USD. Bisher wurden heute 959.247 Walmart-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,10 USD an. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 3,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 78,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 29,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,33 USD.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

