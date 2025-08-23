DAX24.261 -0,4%ESt505.454 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.407 -0,5%Nas21.537 +0,2%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1689 -0,3%Öl68,66 +1,3%Gold3.374 +0,1%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Notierung im Blick

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag auf grünem Terrain

25.08.25 16:10 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 97,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
83,20 EUR -0,47 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Walmart-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 97,22 USD zu. Die Walmart-Aktie legte bis auf 97,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 96,96 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 495.010 Walmart-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,23 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 7,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.08.2024 bei 75,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,80 USD für die Walmart-Aktie.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

