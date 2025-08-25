Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 95,79 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 95,79 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 95,69 USD. Bei 96,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 306.001 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 105,23 USD. 9,85 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.08.2024 bei 75,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 21,11 Prozent Luft nach unten.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,80 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 21.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Walmart dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,94 USD je Walmart-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Trump-Zölle treiben Walmart-Kosten in die Höhe - Aktie tiefrot

Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben

Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal