DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Walmart im Blick

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit negativen Vorzeichen

26.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 95,62 USD.

Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 95,62 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 95,43 USD. Bei 96,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 882.943 Walmart-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 105,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,05 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 75,57 USD am 27.08.2024. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 26,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,931 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,80 USD je Walmart-Aktie an.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 20.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,94 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

