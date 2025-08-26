Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walmart. Zuletzt ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 95,63 USD.
Um 15:52 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 95,63 USD. Der Kurs der Walmart-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,62 USD nach. Mit einem Wert von 95,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 267.377 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 105,23 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 9,12 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 75,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2024). Abschläge von 20,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,931 USD belaufen. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 113,80 USD.
Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Walmart hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 177,40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Am 24.11.2026 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
