Walmart nimmt Asda-Verkaufsprozess wieder auf - Kreise

Von Sarah Nassauer und Ben Dummett

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Walmart nimmt den geplanten Verkauf seiner Asda-Beteiligung wieder in den Blick. Wie von mit der Angelegenheit vertrauten Personen zu erfahren war, nimmt Walmart den im April wegen der Corona-Pandemie gestoppten Verkaufsprozess der Mehrheitsbeteiligung an der britischen Lebensmittelkette wieder auf. Der größte Einzelhändler der USA habe potenzielle Käufer aufgefordert, Angebote abzugeben, hieß es. Das Asda-Geschäft wurde 2018 mit rund 9 Milliarden Dollar bewertet.

July 20, 2020 10:06 ET (14:06 GMT)