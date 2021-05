Walmart steigert Umsatz trotz Abflauen der Pandemie

Aktien in diesem Artikel Walmart 118,00 EUR

Von Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Umsätze des US-Einzelhandelsriesen Walmart sind im Frühjahrsquartal weiter gestiegen, wenn auch langsamer als zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs. Die Umsätze in US-Geschäften und digitalen Kanälen, die seit mindestens zwölf Monaten in Betrieb sind, stiegen im Quartal, das am 30. April endete, um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der E-Commerce-Umsatz in den USA wuchs um 37 Prozent. Es war das langsamste Online-Wachstum für Walmart seit dem Ausbruch des Coronavirus Anfang 2020, der die Einzelhandelslandschaft auf den Kopf stellte.

Die Umsätze mit Non-Food-Artikeln stiegen im Quartal um mehr als 20 Prozent, unterstützt durch staatliche Konjunkturprogramme, da die Kunden in Freizeitartikel, Heimwerkerbedarf und Bekleidung investierten. Der Umsatz mit Lebensmitteln sank im Vergleich zum Vorjahresquartal, als die Kunden einige Waren wie Lebensmittel und Toilettenpapier horteten, aber der Einzelhandelsriese gewann im Vergleich zum Vorjahr Anteile im Lebensmittelbereich, so Walmart.

"Unser Optimismus ist größer als zu Beginn des Jahres. In den USA wollen die Kunden eindeutig raus und einkaufen", sagte CEO Doug McMillon in einer Mitteilung. "Der Stimulus in den USA hat sich ausgewirkt, und die zweite Jahreshälfte ist mit mehr Unsicherheiten behaftet als ein typisches Jahr. Wir erwarten einen anhaltenden Nachholbedarf im Jahr 2021."

Insgesamt stieg der weltweite Umsatz von Walmart im Quartal um 2,7 Prozent auf 138,3 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn sank um 32 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar, unter anderem durch Verluste aus dem Verkauf der britischen und japanischen Geschäftseinheiten und Wertberichtigungen auf die Beteiligung an dem chinesischen E-Commerce-Unternehmen JD.com Inc.

Walmart und andere Einzelhändler sehen sich mit steigenden Produktpreisen, Arbeitskräftemangel und neuen Verbrauchertrends konfrontiert, da sich die Einkaufsgewohnheiten der Menschen verändern. Die US-Einzelhandelsumsätze im April stagnierten im Vergleich zum März, als die Einzelhändler davon profitierten, dass die Käufer die staatlichen Konjunkturpakete ausgaben. Die Umsätze in Restaurants stiegen im April, während die Umsätze in einer Reihe von Einzelhandelskategorien wie Möbel, Sportartikel, Kleidung und allgemeine Waren schrumpften, so die Daten der US-Regierung. Das könnte einen kleineren Umsatzkuchen für Einzelhändler, die Waren verkaufen, hinterlassen.

Walmart gibt viel Geld aus, um weiter online zu wachsen und sein Geschäft zu diversifizieren, um das Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Werbung einzubeziehen, in der Hoffnung, etwas von Amazons Finanzmodell zu imitieren. Im Februar teilte Walmart mit, dass es im laufenden Geschäftsjahr 14 Milliarden Dollar an Investitionsausgaben erwartet, nach etwa 10 Milliarden im vergangenen Jahr.

Am Dienstag hob Walmart seine Prognosen für den operativen Gewinn für das laufende Geschäftsjahr an und sagte, das Unternehmen erwarte, dass das vergleichbare Umsatzwachstum in den USA im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen wird.

