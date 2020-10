Walmart verkauft Asda-Mehrheitsanteil für 8,8 Mrd US-Dollar

Aktien in diesem Artikel Walmart 120,34 EUR

Von Ben Dummett und Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Walmart reorganisiert sein internationales Geschäft und verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an der britischen Lebensmittelkette Asda für 8,8 Milliarden US-Dollar. Wie Walmart am Freitagmittag mitteilte, geht Asda an die britischen Milliardäre Mohsin und Zuber Issa sowie TDR Capital. Der US-Konzern erwartet im kommenden Jahr einen nicht zahlungswirksamen Verlust von 2,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit dem Anteilsverkauf. Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Der Verkauf werde den Gewinn je Aktie von Walmart im ersten vollen Jahr nach Abschluss des Geschäfts um 0,25 Dollar reduzieren, erklärte Walmart weiter.

Walmart hatte einst versucht, Asda an den britischen Wettbewerber J. Sainsbury zu verkaufen. Die britische Wettbewerbsaufsichtsbehörde blockierte 2019 jedoch dieses Geschäft, denn die Fusion schränke den Wettbewerb ein und würde Preise in Supermärkten und im Online-Handel steigen lassen.

October 02, 2020 07:10 ET (11:10 GMT)