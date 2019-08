Walt Disney enttäuscht Anleger - Aktie fällt

Von Erich Schwartzel und Maria Armental

LOS ANGELES (Dow Jones)--Walt Disney hat zwar großen Erfolg mit seinem Blockbuster-Film "Avengers: Endgame", die von Fox übernommenen Entertainment-Aktiva erwiesen sich in den drei Monaten per 29. Juni aber als Bremsklotz. Der Konzern verfehlte die Erwartungen der Analysten, die Aktie verlor im nachbörslichen Handel in den USA mehr als 3 Prozent.

Enttäuscht haben einige der hochkarätigen Assets, die im Rahmen des Fox-Deals erworben wurden. Fox-Filme wie "X-Men: Dark Phoenix" scheiterten, auch wenn Disneys eigene Hits Rekorde aufstellten.

Fox's Star India, ein Fernsehsender, der als Dreh- und Angelpunkt der internationalen Expansionsstrategie von Disney gilt, zog das Direct-to-Consumer-Segment des Unternehmens nach Absage mehrerer Spiele in einem großen Cricket-Turnier herunter.

Disneys Kauf von Fox-Aktiva für gut 71 Milliarden US-Dollar - ein Geschäft, das das größte Unterhaltungsunternehmen der Welt in einen noch mächtigeren Koloss verwandelte - hat den Konzern wertvolle Franchise wie "Avatar" und eine bedeutende Expansion in Übersee verschafft. Aber es hat den Branchenführer auch an einen kleineren Konkurrenten gebunden, der in diesem Jahr hinterherhinkt.

CFO Christine McCarthy sieht aber weiter Kostensynergien von rund 2 Milliarden Dollar ab dem Geschäftsjahr 2021.

Für das dritte Geschäftsquartal meldete Walt Disney einen Gewinneinbruch um 40 Prozent auf 1,76 Milliarden Dollar oder 97 Cent je Aktie. Ohne Sonderposten belief sich der Gewinn je Anteil auf 1,35 nach 1,87 Dollar. Umgesetzt wurden 20,25 Milliarden Dollar, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Die Kosten stiegen überproportional, um 55 Prozent auf 17,49 Milliarden Dollar.

Laut Factset hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,46 bzw bereinigt von 1,72 Dollar erwartet, den Umsatz sahen sie ebenfalls höher bei 21,45 Milliarden.

