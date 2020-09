Walter-Borjans sieht "Trendwende" für SPD trotz hoher Verluste in NRW

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sieht trotz hoher Verluste bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW) einen "Aufwärtstrend" für die Partei. "Es ist in den sechs Jahren seit der letzten Wahl sehr viel passiert", sagte Walter-Borjans im ARD-Morgenmagazin. "Das Tal haben wir durchschritten mit der Europawahl im vergangenen Jahr." In der Zeit des neuen SPD-Vorstands und auch von Kanzlerkandidat Olaf Scholz sei "ein deutlicher Aufwärtstrend zu sehen", meinte Walter-Borjans. "Das halte ich schon für eine Trendwende."

Die Kommunalwahlen in NRW hatte die CDU von Ministerpräsident Armin Laschet laut vorläufigem amtlichen Ergebnis trotz Stimmverlusten klar gewonnen. Die CDU kam landesweit auf 34,3 Prozent der Stimmen und damit 3,2 Punkte weniger als bei den Kommunalwahlen 2014. Die SPD landete bei 24,3 Prozent - ein Minus von 7,1 Punkten. Die Grünen holten laut dem vorläufigen Ergebnis 20,0 Prozent und verbesserten sich um 8,3 Punkte.

Laschet zeigte sich zufrieden mit dem CDU-Ergebnis. "Dieser Abend gibt zusätzliche Kraft", sagte er der Bild-Zeitung. Das sei ein großer Erfolg im ganzen Land, in den ländlichen Räumen ebenso wie in vielen großen Städten. "Dieses starke Ergebnis gibt Rückenwind für den Kurs der Mitte", sagte Laschet, der für den CDU-Bundesvorsitz kandidiert.

Hingegen warnte Friedrich Merz, der ebenfalls für den CDU-Vorsitz kandidiert, seine Partei vor falschen Schlüssen. Trotz des Wahlerfolges dürfe die CDU ihre "Schwächen nicht übersehen", sagte er der Funke-Mediengruppe. Die CDU verliere vor allem in den Großstädten an die Grünen. "Die CDU braucht deshalb ein Konzept, wie sie mit dieser Herausforderung umgeht", forderte Merz. "Die Bundestagswahl 2021 lässt sich nicht alleine im ländlichen Raum gewinnen."

Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, lobte unterdessen die "Teamleistung" ihrer Partei bei der Kommunalwahl in NRW. "Das ist ein großartiges Ergebnis für uns Grüne in NRW", sagte sie der Rheinischen Post.

