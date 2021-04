Walter-Borjans: Unions-"Ränkespiel" ist schwere Belastung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat heftige Kritik an der Unions-internen Diskussion über die Kanzlerkandidatur geübt und eine schnelle Entscheidung des Koalitionspartners der SPD in der Bundesregierung gefordert. "Wir erleben jetzt ein Ränkespiel von CDU und CSU, wo über dem Tisch gestreichelt und unter dem Tisch getreten wird", sagte Walter-Borjans bei einer Pressekonferenz. Dies sei "in dieser Zeit eine schwere Belastung für gute Politik in diesem Land", erklärte der Co-Chef der Sozialdemokraten. "Wir müssen da runter, und deswegen geht die Aufforderung an den Koalitionspartner ganz klar, da jetzt schnell für Ordnung zu sorgen."

Man müsse sich den wichtigeren Themen der Coronavirus-Pandemie widmen. Walter-Borjans betonte, "dass diese ungeklärte Frage der Kanzlerkandidatur von CDU und CSU jetzt langsam sichtbar auch Probleme für die Problemlösungen in unserem Land bedeutet". Der Koalitionspartner zeige sich "im Moment ziemlich ungeordnet". Nun sehe man, wie wichtig es gewesen sie, dass die SPD frühzeitig Finanzminister Olaf Scholz zu ihrem Kanzlerkandidaten gekürt habe. Scholz selbst nahm an der über Videokonferenz abgehaltenen Pressekonferenz nicht teil. Walter-Borjans betonte, es sei "an der Zeit, CDU und CSU auf die Oppositionsbank zu verschieben".

