Walter-Borjans will keine Entfesselung der Wirtschaft

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die am Morgen von dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) angekündigte Initiative für eine "Entfesselung" von Wirtschaftskräften grundsätzlich kritisiert. "Mich schüttelt es immer ein bisschen bei diesem Thema Entfesselung", sagte Walter-Borjans beim Tag der Industrie in Berlin. Entfesselungskünstler seien besser im Variete aufgehoben. Man brauche Regeln auch in einem Markt, damit sich die Marktkräfte entfalten könnten "zugunsten der breiten Bevölkerung, aber der Wirtschaft auch", sagte der SPD-Vorsitzende. "Aber Entfesseln ist nicht das, was ich mir vorstelle - das, was uns wirtschaftlich und innovationstechnisch voranbringt." Walter-Borjans forderte eine Politik und "ein Unternehmertum, das den Wohlstand im Land breit möglich macht" und nicht auf wenige konzentriere. "Unser Verständnis ist, dass wir viel stärker denken müssen aus Lebenssituationen von Menschen", betonte der SPD-Vorsitzende.

Nordrhein-Westfalen fordert in seiner Bundesratsinitiative unter anderem eine höhere Verdienstgrenze für Minijobs. Das Programm sieht auch Vereinfachungen im Beihilfe-, Steuer-, Umwelt- und Arbeitsrecht, Maßnahmen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und eine Aussetzung des Lieferkettengesetzes während der Coronavirus-Pandemie vor. Walter-Borjans verteidigte das Gesetz jedoch. "Es geht darum, dass wir wissen, dass es diese Lieferketten gibt, und dass wir dazu eine andere Haltung entwickeln müssen", sagte er bei dem Industrietreffen.

October 06, 2020 07:52 ET (11:52 GMT)