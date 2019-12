Walter-Borjans will Linkskurs und Abkehr von Schwarzer Null

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der designierte SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat seine Partei auf den Abschied von der Schwarzen Null und einen Linksruck eingeschworen. In seiner Bewerbungsrede auf dem SPD-Parteitag sagte Walter-Borjans, dass das Auseinanderdriften der Gesellschaft in den vergangen Jahren zugenommen habe und die SPD dieses bekämpfen wolle. Auch wolle man faire Löhne und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wenn dies links sei, dann mache man "einen ordentlichen Linksschwenk", so der frühere Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen. Dies sei eine Rückkehr zur sozialdemokratischen Politik.

In seiner Rede betonte er auch, dass die Zukunft des Landes und dessen Wohlstand von ordentlichen Investitionen abhängt. "Wenn die Schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kindern entgegensteht, dann ist sie falsch, dann muss sie weg. Das gilt auch, machen wir uns nicht vor, wenn wir es nicht irgendwie umschiffen wollen, dann gilt es auch für die Schuldenbremse. Kein wachsendes Unternehmen würde sich so einer Investitionsbremse unterwerfen", sagte Walter-Borjans.

Es gebe politische Parteien und Interessenverbände, die wollen den Kindern ein Land ohne Schulden und mit niedrigen Steuern für besonders Vermögende hinterlassen. "Was nützt es unseren Kindern, wenn wir ihnen eine gemessen am Bruttoinlandsprodukt niedrige Schuldenquote hinterlassen, wenn dann die Umwelt nicht in Ordnung, wenn sie vergiftet, die Infrastruktur marode und Deutschland in technologischen Rückstand geraten ist", sagte Walter-Borjans. "Das wären unverzeihliche Schulden, die wir auf eine andere, viel schlimmere Art an die nächste Generation weitergeben würden. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen."

Deswegen brauche Deutschland ein Fortschrittsprogramm, ein Investitionsprogramm, das im nächsten Jahrzehnt massiv Gelder in die öffentliche Infrastruktur stecken müsse. Mit seinen Aussagen stellte sich Walter-Borjans klar gegen die Politik der Union. Dort lehnt man die Aufgabe des ausgeglichenen Haushalts ab. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der im Mitgliedervotum dem Duo Esken und Walter-Borjans unterlegen war, will die Schwarze Null beibehalten.

In seiner Rede sprach sich Walter-Borjans auch für eine umfassende Steuerreform aus, durch die eine fairere Verteilung der Steuerlast erreicht werden soll. Schon seit langem gebe es in Deutschland eine Umverteilung, allerdings geschehe diese nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. "Es ist höchste Zeit, das zu ändern", sagte Walter-Borjans.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2019 07:53 ET (12:53 GMT)