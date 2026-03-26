DAX22.349 -1,2%Est505.513 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -6,3%Nas21.136 -1,3%Bitcoin57.158 -4,2%Euro1,1530 -0,1%Öl110,5 +4,3%Gold4.460 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DEUTZ 630500 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Dow leichter -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim-Aktie bricht nach Ausblick massiv ein -- Kontron, Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall
Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

Walter Riester kritisiert neue Altersvorsorge

27.03.26 15:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
350,60 EUR -2,70 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,50 EUR -1,15 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
523,00 EUR 3,00 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
104,20 EUR -0,40 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
547,60 CHF -0,40 CHF -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Namensgeber der Riester-Rente, der frühere SPD-Arbeitsminister Walter Riester, kritisiert die neue Altersvorsorge der schwarz-roten Bundesregierung. Die Koalition hätte die Einzahlung verpflichtend machen sollen, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Wer­bung

"Eine obligatorische private Altersvorsorge würde die Vertriebskosten senken", sagte der 82-Jährige, der seit Jahren politisch nicht mehr aktiv ist. Außerdem konkurriere Sparen fürs Alter mit aktuellen Konsumwünschen und Verpflichtungen. Ohne privates Sparen drohe einigen aber die Altersarmut, da die gesetzliche Rente für sie nicht ausreiche. Ähnliche Kritik hatten auch die Grünen geäußert. Sie schlugen einen staatlichen Vorsorgefonds vor, in den alle Bürger automatisch einzahlen, wenn sie ihn nicht aktiv abwählen.

Riester hatte als Arbeitsminister 2001/2002 das heute nach ihm benannte System der privaten Altersvorsorge mit staatlicher Förderung ausgearbeitet. Im Interview kritisierte er auch den Verzicht auf eine verpflichtende Beitragsgarantie. In der Ansparphase dürfe den Sparern kein Geld verloren gehen, warnte er. Bei der Riester-Rente ist geregelt, dass 100 Prozent der eingezahlten Beiträge garantiert auch ausgezahlt werden müssen. Das wird mit für die niedrigen Renditen vieler Verträge verantwortlich gemacht./tam/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
12:56Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
23.03.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
13.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Allianz KaufenDZ BANK
11.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12:56Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Allianz HoldJefferies & Company Inc.
27.02.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
27.02.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
26.02.2026Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen