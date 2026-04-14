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Wandelschuldverschreibungen

AIXTRON-Aktie im Blick: Ausgabe einer Wandelanleihe über 450 Millionen Euro angekündigt

15.04.26 20:26 Uhr
Kein Zins, aber Risiko: AIXTRON überrascht mit Wandelanleihe - Aktie im Blick | finanzen.net

AIXTRON hat die Ausgabe von Wandelanleihen im Volumen von insgesamt 450 Millionen Euro angekündigt.

Werte in diesem Artikel
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AIXTRON SE
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Die unbesicherten und nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zum 23. April 2031 sollen zu 100 Prozent ihres Nennbetrages emittiert werden, wie der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie mitteilte. Sie werden über eine Privatplatzierung in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die Anleihen können in neue oder bestehe AIXTRON-Aktien gewandelt werden, die einem Anteil von rund 7,5 Prozent am Grundkapital entsprechen. Die anfängliche Wandlungsprämie soll um 25 bis 30 Prozent über dem Platzierungspreis des gleichzeitigen Angebotes bestehender Namensaktien der Gesellschaft im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens liegen. Die Schuldverschreibungen werden nicht laufend verzinst.

Sofern die Anleihen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, werden sie bei Endfälligkeit zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Höhe von 102,53 bis 105,11 Prozent ihres festgelegten Nennbetrags zurückgezahlt.

DOW JONES

Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE

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