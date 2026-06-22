Vonovia-Aktie in Rot: Wandelanleihen in dreistelliger Millionenhöhe geplant
Vonovia besorgt sich mit Wandelanleihen frisches Geld. Diese umfassen einen Betrag in dreistelliger Millionenhöhe und sollen unter anderem der Schuldenrefinanzierung dienen.
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er Wandelanleihen im Volumen von 750 Millionen Euro begeben. Sie werden am 30. Juni 2031 fällig und werden in neue oder bestehende Aktien wandelbar sein oder können in bar zurückgezahlt werden. Den Nettoerlös will der Immobilienkonzern für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwenden.
Die Anleihen werden mit einer Wandlungsprämie zwischen 35,0 und 40,0 Prozent über dem Referenzaktienkurs angeboten. Es werden keine periodischen Zinszahlungen geleistet.
Vonovia wegen Anleiheemission unter Druck
Eine Finanzierungsmaßnahme lastet am Dienstag auf dem Kurs von Vonovia. Im XETRA-Handel gibt die Vonovia-Aktie zeitweise 2,49 Prozent auf 20,34 Euro ab.
Der Wohnimmobilien-Konzern will mit der Ausgabe von Wandelanleihen 750 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Die Papiere sollen in einer beschleunigten Privatplatzierung Interessenten außerhalb der USA angeboten werden - ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre.
Üblicherweise befürchten Anleger dabei einen Verwässerungseffekt: Werden die Anleihen in Aktien gewandelt, steigt die Zahl der Aktien, auf die sich der erzielte Gewinn verteilt.
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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