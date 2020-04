Waoo verlagert mithilfe von Verimatrix TV-Authentifizierung und Analysen in die Cloud

Werbung

Heute im Fokus

DAX verlässt Handel deutlich leichter -- Wall Street rot -- Apple stellt neues iPhone SE vor -- Covestro: Gewinnwarnung -- Tesla profitiert von Kaufempfehlung -- adidas, Wirecard, VW im Fokus

Grammer schreibt Verlust. Microsoft will Artenvielfalt und Gesundheit der Ökosysteme schützen. Netflix auf Rekordhoch - Filme schauen in der Virus-Krise. USA: Industrieproduktion mit stärkstem Rückgang seit 1946. "Schwarzer April": Ölnachfrage sinkt laut Energieagentur so stark wie seit 25 Jahren nicht mehr. Kartellamt genehmigt Beteiligung von Mediaset an ProSieben. Gewinneinbruch bei Citigroup.