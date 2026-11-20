WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance ist einer Frage nach dem Nutzen des Iran-Kriegs ausgewichen. Unmittelbar nach den Parlamentswahlen hatte Vance die krachende Niederlage der Republikaner auf den Iran-Krieg zurückgeführt und war damit auch auf Distanz zu Präsident Donald Trump gegangen. Auf seinen damaligen X-Post angesprochen, wurde er nun bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump gefragt, ob der Iran-Krieg es aus seiner Sicht wert war, den Senat zu verlieren.

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Vance bekräftigte daraufhin zunächst recht allgemein einen Standpunkt, den auch Trump immer wieder vorträgt: Das Ziel, dass der Iran keine Atomwaffe bekommen dürfe, sei etwas, das die USA verfolgen müssten. Kurz darauf verwies der Vizepräsident dann allerdings darauf, dass Trump derjenige sei, der die Entscheidungen treffe. "Der Präsident hat gesagt, er würde es wieder tun", sagte Vance über Trump, der den Krieg Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnen hatte. In seiner Position als Vizepräsident sei es seine Aufgabe, den Präsidenten zu unterstützen, fuhr Vance fort.

Vances Distanzierung von dem Krieg nach den Parlamentswahlen war weithin als Positionierung für das Rennen ums Weiße Haus 2028 verstanden worden. Der Vizepräsident hat sich bislang noch nicht festgelegt, ob er sich um Trumps Nachfolge bemühen wird, wird öffentlich aber seit längerem als möglicher Kandidat gehandelt. Trump selbst kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren./fsp/DP/he