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Warabeya Nichiyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

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Aktien
Warabeya Nichiyo Co Ltd
2,613.00 JPY -31.00 JPY -1.17 %
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Warabeya Nichiyo hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 96,33 JPY gegenüber 142,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Warabeya Nichiyo im vergangenen Quartal 62,50 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Warabeya Nichiyo 62,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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