Warburg Pincus und KKR in Gesprächen über Gerresheimer-Kauf - Agentur

Looking Into FS KKR Capital's Recent Short Interest

KKR Boosts Enilive Ownership To 30% With ~$614 Million Investment: Details

Bain Capital ends acquisition battle with KKR for Fuji Soft

Bain concedes to KKR in $4bn fight for Japan’s Fuji Soft

AppLovin’s super-rally will be bittersweet for KKR

KKR nears US$14 billion for buyout fund in show of momentum

KKR Raises Bid In Fierce Takeover Battle Of Fuji Soft, Bain Weighs Next Steps: Report

Comparing KKR With Industry Competitors In Capital Markets Industry

Is KKR Gaining or Losing Market Support?

Heute im Fokus

NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Kurssturz als Kaufgelegenheit. iRobot stellt eigene Zukunft in Frage. WACKER CHEMIE senkt Dividende nach Gewinnrückgang. Klöckner will trotz weiterem Verlustjahr stabile Dividende zahlen. Brenntag mit Umsatzrückgang - Prognose für 2025 bleibt vorsichtig. Zalando sichert sich im Übernahmeangebot 91,53 % an ABOUT YOU. TSMC sieht offenbar NVIDIA als Teil einer möglichen Lösung für Intels Problemsparte Foundry. Barclays dreht Lufthansa auf 'Underweight'.