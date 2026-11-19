Bewertung im Blick

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Warburg Research.

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Hold" belassen. Ein Zusammenschluss der beiden Konkurrenten GLS und dpd wäre auf kurze Sicht kein Risiko für DHL, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag. Zunächst müsse die Kommission der Europäischen Union dem Deal zustimmen, darauf würde eine dreijährige Integrationsphase folgen. Seiner Ansicht nach handelt es sich um eine Fusion aus der Schwäche heraus. Der vereinte Frachtvolumenanteil von GLS und dpd sei von geschätzt 25 Prozent im Jahr 2014 auf zuletzt 19 Prozent gesunken.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich um 11:34 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 59,96 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 11,61 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 115.467 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 33,8 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:45 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.