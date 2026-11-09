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Bewertung im Blick

Warburg Research gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Hold

Warburg Research gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Hold

Warburg Research hat eine eingehende Prüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
58.68 EUR 0.86 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal hätten gezeigt, dass die Erholung inzwischen fundierter sei, schrieb Christian Cohrs am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er sieht die Aktie des Logistikers als fair bewertet an.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:57 Uhr 0,9 Prozent auf 58,56 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 9,49 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 281.340 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 30,7 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
08:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research

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