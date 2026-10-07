Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Deutsche Bank-Aktie mit Buy

Aktieneinstufung

07.10.26 12:22 Uhr

Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier hat eine ausführliche Untersuchung des Deutsche Bank-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der anstehende Bericht zum dritten Quartal sollte davon geprägt sein, dass das Wachstum im Privatkundengeschäft das stagnierende Investmentbanking ausgleiche, schrieb Andreas Pläsier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch der Bereich der Geschäftskunden sollte sich positiv entwickelt haben. Der Ausblick für das Gesamtjahr erscheine derzeit gut untermauert.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:06 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 30,48 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 36,15 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.212.158 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 4,6 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.