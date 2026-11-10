Wardwizard Innovations Mobility mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,23 Prozent auf 86,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 334,3 Millionen INR gelegen.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Wardwizard Innovations Mobility hat am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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