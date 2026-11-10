Wardwizard Innovations Mobility mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Wardwizard Innovations Mobility hat am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,23 Prozent auf 86,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 334,3 Millionen INR gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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