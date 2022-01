Warenprüfkonzern SGS zahlt eine stabile Dividende an die Investoren

Der Schweizer Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS S.A. (ISIN: CH0002497458) will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 80 Franken (ca. 77 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wird. Beim aktuellen Börsenkurs von 2.581 Franken (ca. 2.486 Euro) beträgt die derzeitige Dividendenrendite ca. 3,1 Prozent.

Die Auszahlung bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die nächste Generalversammlung findet am 29. März 2022 in Genf statt.

Der Umsatz kletterte im Geschäftsjahr 2021 um 14,3 Prozent auf 6,41 Mrd. Franken, wie SGS weiter mitteilte. Organisch lag der Anstieg bei 8,9 Prozent. Unter dem Strich lag der Reingewinn bei 655 Mio. Franken (Vorjahr: 505 Mio. Franken). SGS strebt eine mindestens gleich hohe Dividende an.

SGS ist eine der weltweit größten Inspektions- und Zertifizierungsgesellschaften mit Hauptsitz in Genf. Die Produkte werden u. a. eingesetzt zur Warenkontrolle im Lebensmittelbereich, klinische Arzneimittelstudien oder auch Fahrzeuginspektionen. Das Unternehmen beschäftigt rund 96.000 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de