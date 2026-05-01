DAX25.085 ±-0,0%Est506.066 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 +2,9%Nas27.050 +0,5%Bitcoin62.700 -0,5%Euro1,1652 ±0,0%Öl92,07 -1,3%Gold4.532 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 SAP 716460 Dell Technologies A2N6WP Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran wohl vor Einigung: DAX stabil -- Wall Street freundlich -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL, Unusual Machines im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie rutscht trotz Rekordzahlen weiter ab: Was Anleger jetzt beachten sollen Siemens Energy-Aktie rutscht trotz Rekordzahlen weiter ab: Was Anleger jetzt beachten sollen
DroneShield-Aktie klettert nach Hauptversammlung: Diese Beschlüsse könnten für Anleger entscheidend sein DroneShield-Aktie klettert nach Hauptversammlung: Diese Beschlüsse könnten für Anleger entscheidend sein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Warken betont Ziel von mehr Partnerschaftlichkeit beim Elterngeld

29.05.26 14:10 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion um mögliche Kürzungen beim Elterngeld hält Bundesgesundheitsministerin Nina Warken am Koalitionsziel fest, für mehr Gleichberechtigung zwischen Müttern und Vätern bei der Kinderbetreuung zu sorgen. Im Koalitionsvertrag sei klar festgehalten worden, dass "die Grenzen für das Elterngeld sowie der Mindest- und Höchstbetrag angehoben werden sollten", sagte die CDU-Politikerin und Vorsitzende der Frauen-Union der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). Zudem hätten sich SPD und Union darauf geeinigt, "Anreize für mehr Partnerschaftlichkeit" zu setzen. "An dieser Weiterentwicklung des Elterngeldes sollten wir festhalten", sagte Warken.

Milliardenposten im Bundeshaushalt

Das Elterngeld ist ein Einkommensersatz für Mütter und Väter, wenn sie für die Kinderbetreuung eine Auszeit von der Arbeit nehmen. Vergangenes Jahr erhielten laut Statistischem Bundesamt rund 1,61 Millionen Menschen Elterngeld. Es beträgt in der Regel 65 Prozent des Netto-Verdienstes vor der Geburt, mindestens aber 300 und höchstens 1.800 Euro pro Monat. Im laufenden Jahr stellt der Bund rund 7,5 Milliarden Euro für Elterngeld bereit - kein Posten des Familienministeriums ist größer.

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD hieß es eigentlich: "Wir wollen die Einkommensgrenze sowie den Mindest- und Höchstbetrag spürbar anheben." Im Zuge der laufenden Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr hatte die Bundesregierung jedoch wegen des allgemeinen Spardrucks auch eine Reform mit Kostensenkungen beim Elterngeld vereinbart. Über die Details wird intern noch beraten. "Ich werde um jeden Cent kämpfen, wenn es um diese Themen geht", sagte Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) jüngst in Frankfurt.

Ein Knackpunkt dürfte die Frage des Basiselterngeldes sein, das Eltern für zwölf Monate beziehen können und das auf maximal 14 Monate ausgeweitet werden kann, wenn der andere Elternteil - meist der Vater - mindestens zwei Monate Elternzeit nimmt. Nach "SZ"-Angaben gibt es große Vorbehalte sowohl bei SPD als auch bei der Union dagegen, die Bezugsdauer eines Elternteils zu senken und Müttern somit weniger als die besagten zwölf Monate zu ermöglichen. Unter anderem hatte Prien kürzlich im Deutschlandfunk gesagt, dass jede Frau in der Lage sein müsse, zwölf Monate im Elterngeldbezug zu sein./trs/DP/stw