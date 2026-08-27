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Warken: Merz wird nach Landtagswahlen Kanzler bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschefin Nina Warken hat sich überzeugt gezeigt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im Amt bleiben wird. "Friedrich Merz wird danach Kanzler bleiben", sagte die CDU-Politikerin in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv.

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Deutschland brauche eine handlungsfähige Koalition. "Wir brauchen eine Bundesregierung, die stabil miteinander arbeitet, die das Land voranbringt und die die Reformen jetzt auch gemeinsam angeht. Das ist wichtig, und das wollen wir tun - nach den Landtagswahlen genauso."

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland geht einer Umfrage zufolge davon aus, dass Merz nicht die volle Wahlperiode lang Bundeskanzler bleiben wird. In einer YouGov-Erhebung im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur rechneten 36 Prozent der Befragten damit, dass der CDU-Vorsitzende dieses Jahr noch Kanzler bleibt, aber vor der Bundestagswahl 2029 abgelöst wird. 18 Prozent gingen sogar von einer Ablösung noch im laufenden Jahr aus.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neues Landesparlament gewählt, in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am 20. September. In jüngsten Umfragen liegt die CDU in Sachsen-Anhalt mit 22 Prozent deutlich hinter der AfD (42 Prozent), in Mecklenburg-Vorpommern ist sie nur knapp zweistellig (10 Prozent) und in Berlin liefert sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2 mit der AfD (beide 18 Prozent) hinter der Linken (22 Prozent)./rew/DP/stw

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