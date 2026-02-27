Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Heute im Fokus

Deutsche Inflation nimmt im Februar ab. OpenAI-Rivale Anthropic im Clinch mit dem Pentagon. Bayer mit Studienerfolg. SoundHound übertrifft die Erwartungen. Saint-Gobain bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche. AlzChem bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück. Holcim mit Gewinneinbruch. Swiss Re mit Rekordgewinn. British-Airways-Mutter erzielt Rekordüberschuss.