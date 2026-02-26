DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.408 -3,1%Euro1,1806 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Warner Bros. Discovery stimmt Übernahme durch Paramount zu

27.02.26 22:54 Uhr
LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery hat der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit, nachdem Netflix aus dem Bieterstreit ausgestiegen war./ngu/DP/he

