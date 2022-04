AT&T-Aktie: AT&T mit mehr Neuverträgen

Die Zahl neu abgeschlossener Handy-Verträge summiert sich nach Abzug von Kündigungen auf 691 000, wie der T-Mobile US -Konkurrent AT&T am Donnerstag in Dallas (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Das waren fast 60 Prozent mehr, als Experten geschätzt hatten.

Rechnet man zwischenzeitlich verkaufte Geschäftsteile heraus, legte der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas stärker als gedacht um 1,6 Prozent auf 38,1 Milliarden US-Dollar (35,16 Mrd Euro) zu. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) brach hingegen von 4,2 Milliarden auf rund 700 Millionen Dollar ein, da der Konzern deutlich mehr Geld in den Ausbau seines 5G-Netzes investierte.

Die abgespaltene Sparte Warnermedia gewann im Gegensatz zum Streaming-Riesen Netflix 12,8 Millionen neue Abonnenten. Weltweit zählt das Unternehmen damit 76,8 Millionen Konten mit Zugriff auf die Dienste HBO Max und HBO. Netflix hatte am Dienstag hingegen bekannt gegeben, rund 200 000 Kunden verloren zu haben.

Warnermedia war vor zwei Wochen mit dem TV-Unternehmen Discovery zusammengegangen. Das neue Unternehmen mit dem Namen Warner Bros Discovery will den umkämpften Streaming-Markt mit Konkurrenten wie Netflix oder Disney+ aufmischen. Durch den Deal sind unter anderem das Hollywood-Studio Warner Bros, die TV-Sender HBO und CNN, der Streaming-Dienst HBO Max sowie die Discovery-Sender Animal Planet oder Food Network unter einem Dach.

/ngu/stw/jha/

DALLAS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.)

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Hebel KO Emittent Laufzeit

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.)