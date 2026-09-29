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Warnschuss

Fresenius-Aktie fällt deutlich: Fresenius Kabi erhält Warnung von US-Gesundheitsbehörde FDA

Fresenius-Aktie fällt deutlich: Fresenius Kabi erhält Warnung von US-Gesundheitsbehörde FDA

Die Fresenius-Tochter Kabi hat einen Warnschuss von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
44.08 EUR -2.61 EUR -5.59 %
Charts | News | Analysen

In dem am Dienstag veröffentlichten und auf den 22. September datierten "Warning Letter" moniert die FDA Verletzungen von Produktionsvorschriften im Werk in Melrose Park in Illinois. Die Aktie von Fresenius fällt am Dienstagnachmittag zeitweise um 6,31 Prozent auf 43,54 Euro.

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Wie Fresenius Kabi auf Anfrage von Dow Jones Newswires mitteilte, werden in dem Brief der FDA Beobachtungen aus einer Inspektion im Februar 2026 aufgegriffen, für die bereits Abhilfemaßnahmen laufen. Es seien keine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Patienten festgestellt worden.

Das Werk in Illinois bleibe in Betrieb. Eine signifikante Störung der Versorgung mit Produkten, die derzeit auf dem Markt sind, sei nicht zu erwarten. Das Unternehmen ergreife die notwendigen Maßnahmen, um die beanstandeten Mängel abzustellen.

DOW JONES

Bildquellen: Fresenius, Fresenius

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Datum Rating Analyst
17.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
09.09.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
14.08.26 Fresenius SECo Kaufen DZ BANK

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