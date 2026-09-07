Allianz-Aktie nach Rekordhoch: Warum Barclays jetzt zur Vorsicht rät

Warnsignale nach Rekordhoch

08.09.26 16:08 Uhr

Nach dem Rekordhoch der vergangenen Woche kühlt die Stimmung ab: Ein Analystenhaus warnt vor Bewertungsrisiken, während Rückversicherer in Monte Carlo düstere Töne anschlagen.

• Rückversicherer verhandeln in Monte Carlo über Preise, wobei die Unsicherheit besteht, ob der positive Trend anhält oder durch moderate Schäden und Marktbedingungen gedämpft wird.

• Barclays stuft die Allianz-Aktie auf Underweight ein und warnt vor schwächeren Trends, trotz Rekordquartalen und einem Kursanstieg.

Barclays stuft Allianz-Aktie auf Underweight und sieht schwächere Trends

Münchener Rück warnt vor wachsenden Schäden durch mittelgroße Naturereignisse

Rückversicherer verhandeln in Monte Carlo über Preise bis 2027

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Die Allianz-Aktie markierte am letzten Donnerstag im XETRA-Handel mit 454,60 Euro ein neues Rekordhoch. Kurz danach bremste Barclays die Euphorie mit einer Verkaufsempfehlung, während Rückversicherer beim Branchentreffen in Monte Carlo vor steigenden Schäden warnten.

Rekordquartal und Rückkauf stützen den Kurs der Allianz-Aktie

Im zweiten Quartal 2026 stieg das operative Ergebnis um 10,6 Prozent auf einen Rekordwert von 4,874 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Wachstum von zweistelligen Zuwächsen im Asset Management sowie in der Lebens- und Krankenversicherung. Im ersten Halbjahr 2026 kletterte der operative Gewinn um 8,6 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Damit erreichte der Konzern bereits 54 Prozent seines Jahresziels von 17,4 Milliarden Euro. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner legte im selben Zeitraum um 15,5 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu.

Barclays sieht Warnsignale bei der Allianz-Aktie

Am vergangenen Freitag bekräftigte Barclays das Rating "Underweight" für die Allianz-Aktie und hob das Kursziel gleichzeitig leicht von 350 auf 353 Euro an. Analystin Claudia Gaspari begründete den Schritt damit, dass die positiven Überraschungen der Branche nach dem ersten Halbjahr bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt hätten. Geringere Großschäden und günstige Marktbewertungen hätten aus ihrer Sicht grundlegend schwächere Trends maskiert. Der Versicherungssektor sorge laut Barclays angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung, während die Verwendung der üppigen Kapitalmittel unklar bleibe.

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Der Analystenkonsens fällt mit Stand vom Dienstag neutral aus, getragen von einer Mehrheit an Halten-Einstufungen unter neun bewerteten Häusern. Das mittlere Kursziel liegt bei 445,88 Euro. Die Kurszielspanne der Häuser reicht von 325 bis 684 Euro.

Rückversicherer warnen in Monte Carlo

Beim traditionellen Branchentreffen der Rückversicherer in Monte Carlo warnte der Rückversicherer Münchener Rück vor zunehmenden Schäden durch mittelgroße Naturereignisse wie Hagel, Waldbrände und Hitze. Solche Ereignisse unterhalb von Großkatastrophen hätten die Versicherungsbranche 2025 rund 104 Milliarden US-Dollar gekostet. Bei den Vertragserneuerungen seit Jahresbeginn mussten Münchener Rück, Swiss Re und Hannover Rück im Schnitt Preisrückgänge von rund 5 Prozent hinnehmen. Laut einer Umfrage von Moody's erwarten 86 Prozent der befragten Erstversicherer weiter sinkende Preise. Nach Einschätzung von S&P-Branchenexperte Johannes Bender dürften die Rückversicherungspreise auch 2027 weiter fallen, was Erstversicherern wie der Allianz bei Verhandlungen tendenziell zugutekommen könnte.

Ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt, dürfte sich erst mit den Zahlen zum dritten Quartal zeigen, die für den 12. November 2026 angesetzt sind. Bis dahin bleibt offen, ob moderate Großschäden und ein stabiles Kapitalmarktumfeld den Rekordkurs stützen oder ob sich die von Barclays skizzierten Zweifel an der Ergebnisqualität als berechtigt erweisen.

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Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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