Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg angelaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Am Flughafen Berlin-Brandenburg hat der Warnstreik beim Sicherheitspersonal begonnen. "Er ist wie geplant angelaufen", bestätigte Verdi-Gewerkschaftssekretär Enrico Rümker der Deutschen Presse-Agentur am Montagmorgen. Ab 3.30 Uhr legten zahlreiche Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle die Arbeit nieder.

Die Gewerkschaft will mit dem Ausstand den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, mit denen sie über Zuschläge für ungünstige Arbeitszeiten etwa am Wochenende verhandelt. Zudem wird über Regeln zur Entlohnung von Überstunden gestritten. In diesem Zusammenhang wurden vergangene Woche bereits die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden bestreikt.

Am BER werden durch den Ausstand am Montag keine Starts von Passagierflügen möglich sein, wie die Flughafengesellschaft vorab wissen ließ. Auch ein Teil der geplanten Landungen fällt aus./nif/sza/DP/zb