Warnstreik bei der Bahn hat begonnen

BERLIN (dpa-AFX) - Der mehrstündige Warnstreik im Bahnverkehr hat begonnen. "Die Warnstreiks beginnen in diesen Minuten. Die Schichten, die jetzt laufen, gehen jetzt in die Streikphase", sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am frühen Freitagmorgen. Zahlreiche Beschäftigte seien dem Aufruf gefolgt und hätten ab 3.00 Uhr die Arbeit niedergelegt. Vor allem am Freitagvormittag dürfte kaum ein Zug fahren.

Die Deutsche Bahn wird am Freitag den Fernverkehr aufgrund des Warnstreiks erst ab 13.00 Uhr aufnehmen, auch der Nah- und Regionalverkehr wird am Morgen bundesweit weitestgehend ausfallen. Der Warnstreik soll bis 11.00 Uhr andauern. Die Auswirkungen des Arbeitskampfes könnten aber noch etwas länger spürbar sein, für den Fernverkehr warnte die Deutsche Bahn vor möglichen Beeinträchtigungen bis in die Abendstunden.

Auch im Luftverkehr kommt es am Freitag wieder zu Einschränkungen: Die Gewerkschaft Verdi bestreikt wie bereits am Donnerstag weiter die Flughäfen Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf - und an diesem Freitag zusätzlich die Airports Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden./nif/DP/zb