Warnstreik beim ZDF in Mainz: 'heute' und 'Drehscheibe' betroffen

MAINZ (dpa-AFX) - Ein mehrstündiger Warnstreik beim ZDF hat sich am Dienstag auf das Programm ausgewirkt. So seien am Vormittag die aktuellen Sendungen "heute" und "Drehscheibe" davon betroffen gewesen, teilte der Sender in Mainz mit. Ersatzweise sei um 12.00 Uhr eine Ausgabe von "heute Xpress" gesendet worden, im Anschluss um 12.05 Uhr dann eine Wiederholung der Trödelshow "Bares für Rares" mit Horst Lichter. Nach dem ARD-Mittagsmagazin stand dann bereits um 14.00 Uhr "Die Küchenschlacht" im Programm (statt "heute - in Deutschland"), gefolgt von einer längeren "Bares für Rares"-Ausgabe.

Das ZDF, der Deutsche Journalisten-Verband (DJV), die Gewerkschaft Verdi sowie die Mediengewerkschaft VRFF verhandeln derzeit über einen neuen Vergütungstarifvertrag. Verdi, DJV und VRFF hatten nun für den Dienstag zu einem Warnstreik von 11.00 bis 15.00 Uhr aufgerufen. Betroffen waren laut Verdi Studios in Stuttgart, München, Berlin, Düsseldorf sowie bei Phoenix in Bonn. Die Gewerkschaft sprach von rund 500 Teilnehmern. Die nächste Verhandlungsrunde ist für diesen Mittwoch (8. März) angesetzt.

"Wir erhöhen den Druck und drängen mit diesem Warnstreik auf ein verbessertes Angebot der Geschäftsleitung des ZDF für den morgigen Verhandlungstag", teilte der Verdi-Landesfachbereichsleiter Rheinland-Pfalz-Saarland, Michael Holdinghausen, mit. Das Angebot der Arbeitgeberseite müsse substanziell verbessert werden./chs/DP/mis