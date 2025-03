Lufthansa-Aktie tiefrot: Lufthansa plant eigene Abfertigung für Teile des Betriebs in München

So stuften die Analysten die Lufthansa-Aktie im vergangenen Monat ein

Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Vormittag ausgebremst

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit Verlusten

Verdi will 13 deutsche Flughäfen lahmlegen

Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen angelaufen

ROUNDUP: Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen haben begonnen

Lufthansa-Aktie: Warnstreiks an Flughäfen - Was Reisenden bevorsteht

ROUNDUP 2: Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen haben begonnen

Heute im Fokus

Tesla-Aktie vernichtet Gewinne seit Trump-Wahl. Bayer-HV soll umfangreiche Kapitalbeschaffung ermöglichen. Eutelsat-Aktie im Fokus: US-Anbieter sperrt Ukraine Zugang zu Satellitenbildern. Gewinnmitnahmen bei HENSOLDT, Rheinmetall und RENK. STADA-Börsengang steht bevor: Großes Anleger-Interesse. Zalando sichert sich großen Anteil von ABOUT YOU. Trump ordnet Reserve von Digitalwährungen an.