Warnstreiks an NRW-Airports: 350 Flüge in Düsseldorf gestrichen

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wegen eines Warnstreiks ist am Düsseldorfer Airport für Donnerstag mehr als jeder zweite Flug gestrichen worden. 350 der rund 570 Starts und Landungen fallen aus, wie der größte NRW-Airport am Mittwoch ankündigte. Auch in Köln/Bonn müssen sich Reisende am Donnerstag auf erhebliche Wartezeiten oder Flugausfälle einstellen.

An den beiden NRW-Standorten werde es zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen der Sicherheitsbeschäftigten kommen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. Damit schaltet die Arbeitnehmervertretung im laufenden Tarifkonflikt einen Gang höher: Zu Wochenbeginn hatte ein etwa vierstündiger Warnstreik an den Berliner Airports zu zahlreichen Flugausfällen geführt./wdw/DP/mis