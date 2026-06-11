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Warnstreiks bei großen Handelsketten in NRW

12.06.26 05:49 Uhr
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Aktien
Associated British Foods plc
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt im Einzelhandel kommt es erneut zu Warnstreiks. Die Arbeitsniederlegungen am Freitag in NRW beträfen Handelsketten wie Primark (Associated British Foods), H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)), Zara und TK Maxx, teilte die Gewerkschaft Verdi in Düsseldorf mit. Es gehe um Standorte in Bielefeld, Dortmund, Düren, Neuss, Münster, Wuppertal und anderen Städten.

Die Gewerkschaft ist unzufrieden, dass die Arbeitgeber "jede substanzielle Bewegung" verweigerten, wie es die Verhandlungsführerin für Verdi NRW, Henrike Eickholt, formuliert. "Das spricht nicht für einen ernsthaften Willen zu einem zügigen Tarifabschluss." In den Verhandlungen zum NRW-Einzelhandel geht es um rund 700.000 Beschäftigte.

Verdi fordert eine Entgelterhöhung von sieben Prozent, das sollen mindestens 225 Euro im Monat sein. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll nur 12 Monate betragen.

Den Arbeitgebern gehen die Forderungen zu weit, sie halten sie für nicht realisierbar. Der Tarifgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Steven Haarke, wies darauf hin, dass es bei den bestreikten Handelsunternehmen bislang keine für die Kundinnen und Kunden spürbaren Streikauswirkungen gegeben habe.

"Es ist nicht davon auszugehen, dass sich daran etwas ändert." Es sei bedauerlich, dass die Gewerkschaft zu Streiks aufrufe, anstatt sich am Verhandlungstisch konstruktiv mit dem Angebot der Arbeitgeber auseinanderzusetzen. "In der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage braucht es weniger Krawall und mehr Wille zur Einigung."/wdw/DP/men

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

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DatumRatingAnalyst
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
18.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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