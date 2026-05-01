DAX24.124 +0,7%Est505.841 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +0,3%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.020 +0,7%Euro1,1714 -0,2%Öl106,4 -1,2%Gold4.704 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie wenig bewegt: Konzern hebt Prognose für 2026 leicht an Deutsche Telekom-Aktie wenig bewegt: Konzern hebt Prognose für 2026 leicht an
Deutsche Euroshop-Aktie dennoch höher: Gewinn gesunken, Prognose bestätigt Deutsche Euroshop-Aktie dennoch höher: Gewinn gesunken, Prognose bestätigt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Warnstreiks bei Rotkäppchen und Getränkeproduzent in Jessen

13.05.26 08:40 Uhr

FREYBURG/JESSEN (dpa-AFX) - Warnstreiks haben die Produktion in der Sektkellerei Rotkäppchen in Freyburg und beim Getränkehersteller MEG in Jessen laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zum Erliegen gebracht. "Seit 4.00 Uhr wird nichts mehr produziert", sagte NGG-Sekretärin Romy Grahnert über den Arbeitskampf bei Rotkäppchen. Ihr Kollege Veit Groß war in Jessen vor Ort und meldete gleichfalls Stillstand. Die Mitarbeiter der Logistik und Instandhaltung würden sich komplett beteiligen. "Wir sind sehr zufrieden." Die betroffenen Unternehmen waren für Rückfragen zunächst nicht erreichbar.

Tarifverhandlungen sollen am kommenden Montag weitergehen

Hintergrund sind Tarifverhandlungen für die gut 3.000 Beschäftigten in 15 Betrieben der Ernährungswirtschaft in Sachsen-Anhalt. Am 18. Mai beginnt die vierte Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft NGG fordert einen Plan für die Ost-West-Angleichung der Löhne und Gehälter. Die monatlichen Lohnunterschiede würden je nach Tarifgruppe noch bis zu über 1.000 Euro betragen. Der Arbeitgeberverband weigert sich bisher, verbindlich über konkrete Zahlen zur Angleichung zu sprechen.

Gewerkschaft fordert Ost-West-Angleichung der Löhne

"Schluss mit Unterschieden Ost-West und Beschäftigte 2. Klasse! Dafür streiken derzeit Beschäftigte zahlreicher Betriebe. Weit über 600 Streikstunden sind bisher zu verzeichnen", hatte die Gewerkschaft im Vorfeld mitgeteilt. Die Unternehmen und der Arbeitgeberverband müssten die Beschäftigten endlich ernst nehmen und am kommenden Montag konkrete und verbindliche Zahlen für eine Angleichung der Entgelte auf den Tisch legen, so die Forderung. "Sonst droht eine Streikwelle, die es bisher in der Ernährungswirtschaft Sachsen-Anhalt noch nicht gegeben hat", erklärte NGG-Verhandlungsführer Uwe Ledwig.

Sollte es am 18. Mai keine Lösung geben, plant die Gewerkschaft am 21. Mai einen landesweiten Streiktag aller betroffenen Betriebe und eine zentrale Streikkundgebung vor dem Landtag in Magdeburg. Dort wird in den Ausschüssen ein Antrag zur Lohnangleichung beraten./jos/DP/zb