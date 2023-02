Warnstreiks im öffentlichen Dienst - Busverkehr in NRW betroffen

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Warnstreiks in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst haben am Dienstag vor allem in Nordrhein-Westfalen für Verzögerungen und Ausfälle im Bus- und Bahnverkehr gesorgt. In Essen standen am Morgen ab 3.00 Uhr bei Bus und Bahn die Räder still, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Diese hatte zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen. Auch in Köln fuhren laut den Verkehrsbetrieben seit 3.00 Uhr keine Stadtbahnen und Busse. In anderen Ländern wurden am Dienstag ebenso Aktionen erwartet. In der Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Kommunalen Arbeitgeber lehnen dies als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant./mal/DP/zb